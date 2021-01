Advokáti sú zmrdi ...

Smradi a podvodníci. Treba sa im vyhnúť veľkým oblúkom. Pokiaľ ste advokáta vo svojom doterajšom živote nepotrebovali, ani nebudete rozmýšľať, či je to pravda.

Ak ste narazili na niekoho, kto vás sklamal, ani nebudete rozmýšľať, že by to mohlo byť inak.

Pokiaľ však zistíte, že niekomu vplyvnému sa páči váš dom, pozemok, že obchodný konkurent chce získať váš podiel vo firme alebo susedovi vadí váš štekajúci pes, pochopíte, že bez advokáta to jednoducho nedáte! V tej chvíli sa z obyčajného zmrda stane pán doktor, do rúk ktorého zveríte svoj problém.

Váš náhľad na advokáta sa výrazne zmení. Začnete mu dôverovať a právom očakávať, že s profesionálnou zručnosťou a potrebnou mierou odvahy problém vyrieši. K tomu, aby to tak skutočne bolo, musí byť splnená ešte jedna zásadná podmienka. Advokát musí byť akceptovaný. To znamená, že musí byť vypočutý a jeho argumentácia musí mať váhu slova, ktoré zabezpečuje rovnováhu pri hľadaní spravodlivosti. Advokát musí stáť pri svojom klientovi a hájiť jeho záujmy, nie preto, čo urobil, ale preto, aby bola zachovaná spravodlivosť.

Pokiaľ si zvykneme na to, že hlas advokáta môžeme aj nepočuť, nepotrebujeme ho. V takomto prípade, však nemôžeme mať ani právny štát.

V súčasnej dobe zažíva naša krajina niečo, čo by sa mohlo nazvať revoltou práva. Na jednej strane sa verejne deklaruje očista justície. Zatvárajú sa veľké ryby, zverejňuje sa pexeso s tvárami, ktoré poputujú do basy a postupne sa k týmto tváram prikresľuje fajka, vybavené. Pred voľbami sme takmer všetci túžili potom, aby sa začali stíhať korupčníci, zlodeji, mafiáni a to aj na tej najvyššej úrovni. Naivne sme si predstavovali, že ten, kto sa ujme očisty justície, zostane čistý. Pôjde príkladom a bude schopný postaviť sa pred ľudí s vysvetleniami, ktoré ho ponechajú čistým a dôveryhodným aj po ich odznení. Je to naozaj tak? Naozaj môže dochádzať k očiste niečoho, čo sa jednou rukou čistí a druhou špiní?

Denne sme svedkami toho, ako sa porušuje zákon, nedodržiavajú opatrenia, ako sa používa dvojitý meter na riešenie tých istých situácií. Zastupujúca generálna prokurátorka je trestne stíhaná za to, že po pozitívnom PCR teste prišla do práce odovzdať svoju agendu. Politik Holý sa vrátil z Anglicka, úradoval bez povinnej karantény a nedokázal sa preukázať ani absolvovaním testu. Nič. Neudialo sa nič.

Želali sme si skutočne toto?

Všimnime si, čo vlastne dopomohlo tým ľuďom z „pexesa“ k zaradeniu do priečinka ad acta! Aké dôkazy, aká sofistikovaná vyšetrovacia činnosť! V mnohých prípadoch to boli kajúcnici. Na jednej strane legitímny inštitút trestného práva, na strane druhej niečo, čo sa dá využiť v politickom boji ako nástroj likvidácie nepohodlných ľudí. Kajúcnik povie, že počul od niekoho, že sa niekde, niečo stalo a ozbrojené komando za prítomnosti médií zoberie do väzby veľkú rybu. V tej chvíli sa z nej stane spoločenská mŕtvola. Pri masívnom zapojení novinárov do osvetovej činnosti toho, čo je a nie je pravda, čo je a nie je preukázaná vina, sa dokonca aj úplná skrivodlivosť môže stať udalosťou roka, ktorej zatlieskajú masy.

Dnes tomu tlieskame, lebo ide o veľké ryby. Tak dlho očakávané procesy. No a čo, že sa nebude úplne stopercentne dodržiavať zákon? Hlavne, že nastúpi spravodlivosť. To akože fakt? Na toto chceme pristúpiť?

Nevadí, že zajtra sa tiché prehliadnutie nedodržaného zákona môže k nám vrátiť? Možno vo chvíli keď sa niekomu vplyvnému zapáči náš dom, pozemok, keď obchodný konkurent bude chcieť získať váš podiel vo firme alebo keď susedovi bude vadiť váš štekajúci pes.

Pokiaľ hlas advokáta, kričiaceho, že bol porušený zákon zanikne v tlieskajúcom dave, nebude ho počuť ani vtedy, keď sa to bude týkať Vás. Hoci bude pripravený s profesionálnou zručnosťou, potrebnou mierou odvahy, zanietenosťou a odhodlaním riešiť váš problém, ostanete v skrivodlivom obvinení sám bez pomoci zákona a právneho štátu.

Môžete si myslieť o advokátoch čo chcete, keď ho raz budete potrebovať, musíte ho prijať aj s predsudkami, ktoré ste si vytvorili. Našou úlohou nie je súdiť, ale dbať o dodržiavanie toho, čo robí štát právnym štátom a práve preto nás musí byť počuť. Možno aj práve preto tu musíme byť.