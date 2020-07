Budeme si zase šepkať vtipy o zlatú mrežu?

Otvorene priznávam. Poslanci Ľuboš Blaha ani Marián Kotleba nie sú mojimi favoritmi. Nesúhlasím s ich politickými názormi, ani spôsobom, akými ich prezentujú.

Úprimne, pokiaľ by sa stratili z politickej scény, vôbec by mi to nevadilo. Napriek tomu, ich trestné stíhanie ma skutočne vyrušuje.

Prečo? Jednak preto, že to otvára cestu k ich popularite a martýrstvu, ktoré Slováci v minulosti vyvažovali nezaslúženou dôverou a obdivom. Zároveň preto, že to naráža na slobodu slova, slobodu názorov a prejavu.

Za jednu z výsad, ktorú sme získali v nežnej revolúcií, stále pokladám slobodu slova a prejavu. Vážim si, že už si nemusíme pološepky hovoriť vtipy o zlatú mrežu, v ktorých sa Husák stretol s Brežnevom a Reganom, aby v pointe spoločného príbehu ukázali na absurdnosť socializmu. Vážim si, že ešte stále môžem slobodne povedať o Matovičovi, čo chcem a napísať, že nechápem, ako mohla europoslankyňa Nicholsonová pri podávaní trestného oznámenia na poslanca Blahu zabudnúť na názov svojej strany Sloboda a solidarita. Predpokladala som, že do jej obsahu patrí aj sloboda slova, sloboda prejavu a sloboda názorov. Evidentne nie, inak by nemohla byť iniciátorkou trestného stíhania poslanca Blahu pre trestný čin popierania a schvaľovania holokaustu, zločinov politických režimov a zločinov proti ľudskosti.

Chápem, že jeho názory, rovnako ako názory poslanca Kotlebu, môžu určitej skupine ľudí vadiť, poburovať ich a dokonca desiť. Ale zmení ich postoje a myšlienky trestné stíhanie?

Podľa môjho názoru je povinnosťou tých, ktorí sú zodpovední za riadne fungovanie krajiny, za zachovanie demokracie a právneho štátu, vstúpiť s menovanými poslancami do politického súboja. V politickej debate presvedčiť nás ostatných o správnosti svojich názorov, argumentačne vyvrátiť šírenie ich bludov. Je ich povinnosťou presvedčiť nás o svojej schopnosti riadiť štát a zaslúžene si získať naše hlasy. Poslať týchto bojovníkov do zabudnutia by bolo úžasné, ale politicky férovou hrou a nie trestným stíhaním.

Ich argumentačným umlčaní alebo argumentačným znehodnotením nebudú zvolení. Stratou podpory časom ich názory nebudú predstavovať ani spomienku. Odídu zo scény a tí ďalší sa budú opätovne pred voľbami snažiť o naše blaho a nastolenie viery, že žiť na Slovensku pod ich vedením je to jediné čo chceme. Ak to nedokážu, musíme my ostatní zobať na vedomie, že ich názory väčšina akceptovala, považuje ich za správne a chcú sa nimi riadiť! Také sú princípy demokracie.

V prípade ich odsúdenia za prejavený politický názor, môže podľa môjho názoru, dôjsť k úplne inému efektu. Ich umlčaním sa nezmenia ich postoje. Zmení sa len forma ich prezentácie. Naďalej budú presviedčať skupinu ľudí o svojej pravde. Tým, že ich vytesníme z verejného priestoru, ich tlak na presadenie si svojich myšlienok sa nestratí. Zmení sa to, že široká verejnosť nebude poznať ich argumentáciu a stratí možnosť jej oponovať.

Tak, ako sme si v komunizme snívali svoj sen o blahobytnom kapitalizme, tak si určitá skupina ľudí bude snívať svoj sen o novom Blahovom alebo Kotlebovom zriadení. Represívnym umlčaním týchto ľudí môže dôjsť k nárastu ich popularity a podpory do takej miery, že nakoniec ich názory sa stanú akceptovateľnými aj pre tých, ktorí by za iných okolností neotočili hlavu k miestu, z ktorého sa šíri ich hlas. Pod vplyvom falošného súcitu a prilepeného hrdinstva môžu získať takú podporu a popularitu, že sa ich názory môžu stať niečím, čo sme nechceli ani v najhoršom sne.

Zatvárať ústa niekomu nástrojmi trestného práva je možno z krátkodobého hľadiská efektívne riešenie, ale z pohľadu ďalšieho vývoja to predstavuje cestu do pekla. Nehovoriac o tom, že strach povedať to, čo si naozaj myslíme, čo chceme, čo považujeme za správne a čo nie, resp. ako sa majú spravovať veci verejné, sme už mali! Priviedlo nás to do ulíc s kľúčikmi v ruke, aby sme si nahlas povedali, že už sa nechceme báť.