Chcela som ho len postrašiť

Zase sa hádame a zase musí mať posledné slovo. Nikdy mi nedá za pravdu. On, len on a zase len on. Už mám toho dosť! Ja ti ukážem! Nebudeš sa tu tváriť ako všemocný. Zavolám políciu a tí ti vysvetlia ako sa máš správať k žene!!

Vo svojej praxi som sa niekoľkokrát stretla so ženami, ktoré použili políciu na riešenie svojej manželskej krízy. Bolo to vždy tragikomické, ale v zásade veľmi smutné. Tieto ženy sú v určitom slova zmysle zúfale a bezradné. Nevedia, ako majú riešiť partnerský konflikt, ktorý ich oberá o energiu, pokoj a spokojnosť. Keďže všade okolo je plno informácií o násilí páchanom na ženách siahnu po tom, čo sa ponúka ako prvé a veľmi akčné. Prichádzajú na políciu a dúfajú, že táto hrozba silovej autority privedie ich mužov k náprave.

Čo sa však v skutočnosti stane?

Vytočená a zúfalá žena príde podať trestné oznámenie alebo priamo privolá hliadku polície k prebiehajúcej hádke. Patrične zdramatizuje situáciu, pretože inak by ju nikto nezobral vážne. Aby situácia mala potrebné grády označí prebiehajúci konflikt za dlhodobý, neznesiteľný a stále sa opakujúci.

Začne sa trestné stíhanie. V situácií opísaného násilia nikto nechce riskovať postih v práci pre zanedbanie svojich povinností a tak policajt pripraví návrh na väzobné stíhanie a sudca zoberie hádajúceho sa partnera do väzby.

Nastane pokoj. Zrazu všetko stíchne. Už tu nie je zdroj hádok. Konečne nikto nevzdoruje, neoponuje, nerieši.

Po niekoľkých dňoch sa začne vypytovať rodina, známi, kolegovia z práce ... Začne sa súkromná konfrontácia medzi tým, čo sa stalo a tým, čo nastalo.

Muž, väzobne stíhaný, prestane chodiť do práce, ale šeky prichádzajú ďalej. Aj deti musí niekto odviesť do školy, na krúžky, na tréningy. Začne sa rovnaký kolotoč ako pred odchodom muža, ale do zažitého kolobehu pribudne veľa ďalších, doteraz nepoznaných povinností. To chvíľkové ticho vystrieda chaos a zdesenie. Po prvej návšteve právnika je zrejmé, že mužovi hrozí sedem až dvanásť rokov väzenia. Sedem rokov minimálne? Sedem rokov tu nebude? Čo?? Však toto som nechcela! Chcela som ho len trochu postrašiť, aby si uvedomil, že je toho na mňa veľa, že nevládzem a nechcem už takto žiť. Čo mám robiť? Tieto výkriky „poškodených“ žien sú skutočné a veľakrát úprimnejšie ako výpovede na polícií. Ich vytreštené oči a roztrasené ruky sú vždy dôkazom toho, že veci sa majú trochu inak.

Hoci ľudsky môžeme pochopiť konanie týchto žien, z pohľadu trestného práva je ich postavenie nielen schizofrenické, ale aj právne zložitejšie ako by sa zdalo.

Pokiaľ takáto žena príde na políciu alebo pred sudcu a povie, že si všetko vymyslela lebo chcela, aby sa muž zmenil, vystavuje sa trestnému stíhaniu za krivé obvinenie. Pokiaľ zotrvá na svojich tvrdeniach, vystavuje sa samote na niekoľko dlhých rokov. Trestné oznámenie nie je možné zobrať späť tak, ako si mnoho ľudí myslí. Trestné konanie, v ktorom bol muž už obvinený, môže zastaviť len prokurátor. Žena už nemôže disponovať s jeho priebehom v procesnom slova zmysle. Ako tomu pomôcť?

Nech sa vám to zdá akokoľvek neuveriteľné, je pravdou, že tieto ženy sú zdrvené z toho, čo sa stalo a veľmi radi by zobrali všetko späť. Samozrejme, že píšem len o ženách, ktoré neboli vystavené skutočnému násiliu, ale prežívali určitý situačný konfliktný vzťah, ktorého riešenie mali hľadať možno v psychologickej poradni a nie na polícií. Po podaní trestného oznámenia už nie je cesty späť a preto je potrebné veľmi zvážiť, či toto riešenie je skutočne to, čo chcete.

Prázdne miesto pri vianočnom stole, sklonené hlavy vašich detí a smutný pohľad na pohľadnicu z väzenia predsa len nemusia byť tým, čo vám prinesie pokoj a spokojnosť.

Krásne a radostné Vianoce!!